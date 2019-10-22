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رياضة

اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى هذا الموعد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:54 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
تدرس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز فور استئناف الدوري الممتاز بعد انتهاء منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف منافسات الدورى الممتاز خلال مشاركة المنتخب الأولمبي بمنافسات التصفيات الأفريقية التى من المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتى 19 نوفمبر المقبل.

ويبحث اتحاد الكرة عن حلول جذرية من أجل إنهاء أزمات الدورى الممتاز والتى يأتى على رأسها رفض الأهلي خوض أى مباراة فى المسابقة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.

وكان اتحاد الكرة أعلن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك التى كان من المقرر إقامتها 19 أكتوبر بملعب السلام إلى أجل غير مسمى بسبب دواع أمنية.
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