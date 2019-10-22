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أخبار البلد

بمشاركة 600 محام.. افتتاح الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالإسكندرية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:33 م
افتتاح الدورة الثالثة
افتتاح الدورة الثالثة
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حمادة خطاب

افتتحت نقابتا محامي الإسكندرية، فاعليات الدورة الثالثة لمعهد المحاماة بالنقابة، بقاعة المؤتمرات في كلية الطب بمحطة الرمل، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد نايف عضو النقابة العامة، ان الافتتاح تم بمشاركة ما يزيد عن 600 محام وبحضور أعضاء مجلسي نقابتي شرق وغرب الإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من المحاضرين واساتذة القانون وشيوخ المحامين لإلقاء المحاضرات بالمعهد.

يذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة يعد شرطا لنقل القيد من جدول عام لجدول الابتدائي، ويهدف المعهد لتنمية ثقافة المحامين القانونية والفكرية.
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