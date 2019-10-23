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أخبار العالم

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:06 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
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قسم الخارجي
يتسلم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد اليوم الأربعاء مقاليد الحكم من الرئيس المؤقت محمد الناصر في قصر قرطاج ويباشر مهامه رسميا، في ظل تحديات سياسية بالجملة. وذلك عقب فوزه الساحق على منافسه في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التونسية الإعلامي نبيل القروي.

ويعد قيس سعيد الرئيس السابع للجمهورية التونسية، ومن المقرر أن تعقد مراسم تنصيب في قصر قرطاج تشمل إطلاق 21 طلقة، بعد أدائه اليمين الدستورية صباح اليوم في مقر البرلمان بمنطقة باردو وسط العاصمة تونس.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الجديد خطابا يتوجه به إلى التونسيين، يتحدث فيه عن ملامح برنامجه، بعد 10 أيام على فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي.

وسيتولى استاذ القانون أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية ويصبح رئيس مجلس الأمن القومي.

ومن المتوقع أن تشهد مراسم نقل السلطة في تونس، حشدا جماهيريا كبيرا خاصة من أنصار قيس سعيد، الذين يرجح حضورهم بكثافة لإلقاء التحيّة على الحاكم الجديد ومرافقته من مقر البرلمان بمنطقة باردو إلى قصر الرئاسة بقرطاج.
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