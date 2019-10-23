شاب يتزوج جثة خطيبته خلال مراسم جنازتها لهذا السبب.. صور

في واقعة غريبة من نوعها، قرر شاب صيني في الخامسة والثلاثين من عمره الزواج من جثة خطيبته، التي توفيت جراء إصابتها بمرض سرطان الثدي، وذلك خلال مراسم جنازتها، في محاولة منه لإظهار مدى حبه وإخلاصه لها.



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الشاب "شو شينان" كان يأمل أن تحقق هذه الخطوة حلم خطيبته الراحلة في أن تصبح عروسًا؛ وشوهدت "يانج ليو" خلال مراسم جنازتها وقد كانت ترتدي فستان الزفاف الأبيض وتحيط بها باقات الزهور، في حين قام الشاب بقراءة عهود الزواج.



وأفاد التقرير بأن هذه المراسم أقيمت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في دار جنازات شرق الصين، في حضور أفراد عائلة وأصدقاء "شينان" وخطيبته الراحلة.



يشار إلى أن "ليو" كانت قد توفيت في الـ14 من أكتوبر الجاري، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان استمر لأكثر من 5 سنوات.



وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن "يانج ليو" و"شو شينان" تعرفا على بعضهما البعض في الجامعة، ووقعا في الحب في عام 2007، وقررا الزواج في 2013، وبعد ذلك بدأت الاستعدادات لحفل زفافهما؛ لكن لسوء الحظ، فقد انقلبت حياتهما رأسًا على عقب بعد 3 أشهر، حيث بدأت العروس تعاني من آلام في الصدر، وتم تشخيص إصابتها بمرض سرطان الثدي.



وخضعت "ليو" لعملية جراحية وللعلاج الكيماوي، وتحسنت حالتها بالفعل في عام 2017، وبدأت هي وخطيبها يستعدان للزواج مرة أخرى، لكن المرض عاد إليها مجددًا بعد عام، وتدهورت حالتها بشكل كبير في شهر مايو من العام الجاري، ونُقلت إلى إحدى المستشفيات بمدينة "داليان" الصينية؛ ودخلت في غيبوبة في بداية الشهر الجاري، قبل أن يتم إعلان وفاتها بعد ذلك.



واكتشف "شينان" بعد وفاتها أنها كانت تحاول اختيار فستان زفاف قبل نقلها إلى المستشفى، لذلك قرر أن يحضر لها فستان زفافها بنفسه، ويحقق حلمها في أن تصبح عروسًا.



وانتشرت تفاصيل هذه الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث أشاد الكثير من الرواد بإخلاص الشاب لعروسه الراحلة.