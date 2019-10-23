مش بتوقع الشعر وبس .. 10 أعراض غير معروفة للذئبة الحمراء

يحتفل العالم فى 23 من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى لـ أمراض الروماتيزم، ويعد مرض الذئبة الحمامية الجهازية المعروف باسم الذئبة الحمراء أحد أشهر أنواع الأمراض الروماتيزمية، وهو مرض المناعة الذاتية الذي يسبب التهابا في المفاصل.



ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday"، فإن تأثير مرض الذئبة لا يقتصر على تساقط الشعر فقط بل له آثار واسعة النطاق في جميع أنحاء الجسم، فعندما تحدث هجمات الذئبة فجأة وتسبب أعراضا غير متوقعة تختلف من شخص لآخر.



يمكن أن تشمل أعراض مرض الذئبة: آلام المفاصل والعضلات، وحمى، وطفحا جلديا وحساسية الشمس، وحساسية للضوء الاصطناعي، وإعياء، فقر دم، ومشاكل في الكلى، وألم في الصدر، وتساقط الشعر، وتقرحات الفم.



ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، لا تقتصر الإصابة بهذا المرض على الأطفال، حيث إنه يصيب الأطفال والبالغين.