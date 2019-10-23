Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش بتوقع الشعر وبس.. 10 أعراض غير معروفة للذئبة الحمراء

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:22 م
مش بتوقع الشعر وبس
مش بتوقع الشعر وبس .. 10 أعراض غير معروفة للذئبة الحمراء
Advertisements
اسماء محمد
يحتفل العالم فى 23 من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى لـ أمراض الروماتيزم، ويعد مرض الذئبة الحمامية الجهازية المعروف باسم الذئبة الحمراء أحد أشهر أنواع الأمراض الروماتيزمية، وهو مرض المناعة الذاتية الذي يسبب التهابا في المفاصل.

ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday"، فإن تأثير مرض الذئبة لا يقتصر على تساقط الشعر فقط بل له آثار واسعة النطاق في جميع أنحاء الجسم، فعندما تحدث هجمات الذئبة فجأة وتسبب أعراضا غير متوقعة تختلف من شخص لآخر.

يمكن أن تشمل أعراض مرض الذئبة: آلام المفاصل والعضلات، وحمى، وطفحا جلديا وحساسية الشمس، وحساسية للضوء الاصطناعي، وإعياء، فقر دم، ومشاكل في الكلى، وألم في الصدر، وتساقط الشعر، وتقرحات الفم.

ووفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، لا تقتصر الإصابة بهذا المرض على الأطفال، حيث إنه يصيب الأطفال والبالغين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسباب الم المفاصل والعضلات .. و 12 طريقة فعالة للعلاج

اسباب الم المفاصل عند الاطفال .. 5 أشياء وراء إصابة الصغار.. وهذا هو العلاج المناسب

منها الإرهاق والإجهاض المتكرر .. اكتشف أعراض الذئبة القاتلة

فى يومه العالمي.. الروماتيزم مرض التهابات المفاصل.. النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة به.. اكتشف أسبابه وأعراض لا يمكن تجاهلها تنذر بالخطر

فى يومه العالمى.. 10 معلومات لا تعرفها عن الروماتيزم

ترشيحاتنا

بملابس جلد..إيمي سمير غانم بصحبة أصدقائها على النيل

أحمد السعدني لوالده "كل سنة وانت طيب يا عمدة".. شاهد

لاعب الأهلي ضمن قائمة الـ 30 للمنتخب الأوليمبي

طفلة عمرها عامان تلقى حتفها بين ذراعي والدتها.. تفاصيل مفجعة

عمرو خليل يطالب الجمهور بوقف تداول صورة شهيرة لموظف بملابسه الداخلية

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قوام متناسق.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بفستان مثير

أعلى مبيعات وأكبر إقبال.. مهرجان حفر الباطن لبيع الصقور يحقق أرقاما قياسية.. صفقات نادرة للاستحواذ على الأغلى.. والسعودية الأكبر عالميا في تجارة الصقور

تصرف مفاجئ من مسافر على متن طائرة يثير الاستياء.. لن تصدق ما فعله!