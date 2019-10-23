تشييع جثمان الطفلة "مروة" ضحية الأمطار بالعاشر من رمضان

شيع المئات من اهالي مدينة العاشر من رمضان، جثمان الطفلة "مروة" ضحية الأهمال والأمطار الي مثواها الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد الهدي والنور بمدينة العاشر من رمضان وسط حالة من الحزن الذي سيطر علي المشيعين.



فيما أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه الشديد لوفاة التلميذة " مروة الصادق عبد المجيد" والمُقيدة بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسة الشهداء الإبتدائية التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والتي توفيت بعد عصر أمس الثلاثاء صعقًا بالكهرباء اثناء هطول أمطار غزيرة بمدينة العاشر من رمضان.



كما أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة التلميذه داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان .



وكان محافظ الشرقية قد أناب الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعي للمشاركة في تشييع جثمان شهيدة الأمطار وتقديم واجب العزاء والمواساه للأسرة وتلبية كافة إحتياجاتها تكريمًا لإبنتهم الراحله.