زوكربيرج يخطط لتأجيل طرح ليبرا لحين الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس

أصدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، نسخة من شهادة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg"، والتي من المقرر أن يعرضها أمام لجنة تابعة للكونجرس فيما يتعلق بشأن خطة الشركة لإطلاق عملتها الرقمية ليبرا.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، كشفت اللجنة أن زوكربيرج يخطط للتصريح بأن دخول فيسبوك عالم العملات الرقمية ليس بهدف منافسة العملات المتداولة حاليًا والمدعومة من الحكومة، حيث تعرضت عملة ليبرا للعديد من الانتقادات مؤخرًا من قبل المشرعين والمنظمين بسبب مخاوف من أنها قد تساعد في غسل الأموال وإيقاف النظام المالي العالمي.



وسيحاول زوكربيرج طمأنة المشرعين المتشككين في لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بأن المشروع سيلبي المعايير التنظيمية الصارمة، ولا يشكل أى تهديد للعملات السيادية، وسيكون واضحًا تمامًا في مجال السياسة النقدية، وفقا لشهادة أعدت يوم أمس.



ومن المرجح أن يتم استجوابه حول خطوات الشركة لمكافحة المعلومات الخاطئة وقمع الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020.



وقد كشفت الشركة يوم الأثنين، أنها أزالت شبكة من الحسابات الروسية تستهدف الناخبين الأمريكيين على إنستجرام المملوك لشركة فيسبوك.



يذكر أن زوكربيرج أدلى بشهادته أمام الكونجرس آخر مرة في أبريل عام 2018، عندما استجوب لمدة 10 ساعات على مدار يومين، أمام خبراء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشأن فضيحة شركة كامبردج أناليتيكا الذي أساء استخدام بيانات مستخدمي موقع فيسبوك للتدخل في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.



ولقد أضرت هذه الفضيحة بشكل كبير صورة فيسبوك في واشنطن، مما زاد المخاوف بين المشرعين من أن عملاق التواصل الاجتماعي لا يمكن الوثوق به لإطلاق عملة رقمية عالمية لمستخدميها البالغ عددهم 2.4 مليار.



وبالرغم من الاعتراف بأخطاء الشركة، سوف يجادل زوكربيرج لصالح عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا"، الذي سيكون مقر منظمتها في سويسرا، وسوف تساعد في معالجة مشاكل الشمول المالي العالمي.



وسيقود الجلسة الممثل الديمقراطي "ماكسين ووترز"، رئيس اللجنة الناري الذي انتقد مشروع ليبرا سابقًا، والذي قد دعا فيسبوك إلى وقف إطلاق ليبرا المخطط لطرحها في عام 2020، وصاغت تشريعات تمنع شركات التكنولوجيا من دخول الخدمات المالية.



ومن المقرر أن يدلي ديفيد ماركوس، المدير التنفيذي السابق لفيسبوك والذي يدير الآن مشروع "جمعية ليبرا"، للادلاء بشهادته أمام اللجنة في شهر يوليو، والذى أخبر المراسلين الأسبوع الماضي، أن زوكربيرج لن يكون قادرًا يوم الأربعاء على تقديم التزامات نيابة عن عملة ليبرا لأن Facebook لم يعد يتحكم في المشروع.



وفي 14 أكتوبر، وافقت جمعية ليبرا التي تضم 21 عضوا علي مواد الجمعية التي تحدد كيفية تحكم المنظمة، وفقا لما يقتضية القانون السويسري، وستتطلب معظم القرارات أغلبية أصوات مجلس أدارة المجموعة.