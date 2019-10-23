أم التنانين .. إميليا كلاريك تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة البريطانية إميليا كلارك بعيد ميلادها الـ 33 الذي يصادف اليوم الـ23 من شهر اكتوبر الجاري، على طريقتها الخاصة بطريقة اعجبت جمهورها.وظهرت إميليا كلارك وهي تختبيء خلف طاولة ثم تظهر في الفيديو وامامها الحلويات وهي ترقص وتحتفل بعيد ميلادها ، وحقق الفيديو أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة.إميليا كلارك حملت لقب " ام التنانين" نسبة لدور دنيرس تارجارين في المسلسل الاشهر في عالم Game of thrones الذي انتهت أحداثه في الموسم الثامن.وحصلت اميليا كلارك على اهتمام المصريين والعرب منذ فترة بعد صورتها مع نجم ليفربول محمد صلاح في حفل مجلة Time الأمريكية.