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رياضة

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:15 م
محمد محمود
محمد محمود
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عمرو ابوبكر
تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية ، أدت الى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص مبدئي من الأطباء المصريين، وتم ارسال الفحوصات الى ألمانيا، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة.

وعلى غير المعتاد من خالد الغندور نجم الزمالك السابق، حرص الغندور على مواساة اللاعب بلفته طيبة منه حيث كتب له رسالة عبر فيسبوك.

وكتب الغندور معلقًا:" للأسف الحسد والعين اصابوا محمد محمود ربنا يشفيك ويحفظك من عيون الناس وترجع بألف سلامة وزعلان عشانك.

جدير بالذكر ان الغندور دائمًا ما يظهر عبر برنامج الزمالك اليوم ويشن هجومًا ناريًا على النادي الأهلي، و مسؤوليه ولاعبيه.

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود
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