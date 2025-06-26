التعليم تنفي تسريب امتحان تاريخ الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان

زعمت جروبات الغش على تليجرام تسريب امتحان التاريخ قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب امتحان التاريخ قبل توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات الغش من انباء تزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة انه لا مجال لحدوث ذلك نهائيا نظرا للتأمينات المشددة

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

و أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء تعديلات سرية بخطة توزيع رؤساء بعض لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث تم نقل بعض رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 للجان أخرى بشكل سري دون الاعلان عن أسماء ولا تفاصيل هذه اللجان ولا أسماء رؤساءها ، وذلك في إطار الخطة السرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمكافحة الغش في بعض لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ، والحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي محاولة للإخلال بالنظام أو مخالفة القواعد المقررة في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.