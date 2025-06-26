قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزامناً مع دخول العام الهجري الجديد .. تغيير كسوة الكعبة المشرفة
أبو العينين: الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليارات دولار
العطلات الرسمية المقبلة .. إجازات مصر 2025
البريد المصري يُوقف الأنظمة المالية مؤقتًا بسبب إغلاق السنة المالية
"بيراقب بالكاميرات"| أول صور لوزير التعليم بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة الآن
واقعة غريبة .. رحلة طيران تعود لبلد الإقلاع بعد 15 ساعة فى الجو | ماذا حدث؟
الأهلي يدرس مستقبل وسام أبو علي بعد عروض خارجية مغرية
جروبات الغش تنشر امتحان التاريخ بعد 45 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية العامة
العامة لقصور الثقافة: افتتاح بيت ثقافة بئر العبد ليراعي احتياجات الأجيال الجديدة.. فيديو
تداول إجابات امتحان الفيزياء بتليجرام بعد دقائق من توزيعه باللجان
أبو العينين: مصر منصة عالمية للإستثمار والتصدير لسوق كبير يصل لـ2 مليار نسمة
عمليات التعليم تتتبع صور امتحان فيزياء الثانوية العامة المتداولة بجروبات الغش لضبط صاحبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات| لغة المستقبل في تربية حلوان.. دليلك لبرنامج إعداد معلم الفيزياء بالإنجليزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

يبرز برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة حلوان كأحد البرامج المتميزة التي تواكب احتياجات سوق العمل الحديث، وترتقي بكفاءة المعلم علميًا ومهنيًا وثقافيًا، مما يمنحه قدرة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.

وذلك في ظل التحول العالمي نحو التعليم الدولي والتخصصات متعددة اللغات.

ويعد البرنامج أحد البرامج الخاصة المتميزة بنظام الساعات المعتمدة، ويستهدف تأهيل المعلمين باللغــة الإنجليزية في تخصص الفيزياء، من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتزويد الطلاب بالمهارات التربوية والتكنولوجية، بما يعزز قدرتهم على التعليم الفعال، والإبداع في توصيل المفاهيم الفيزيائية، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة الأكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمين قادرين على إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها في ممارساتهم التدريسية، مع التركيز على تمكين الطلاب من اكتساب المهارات المرتبطة بتعليم وتعلم العلوم بشكل عام، والفيزياء بشكل خاص، بما يعزز من مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي لدى المتعلمين.

ويُتاح الالتحاق بالبرنامج لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وفقًا للحد الأدنى للقبول بكلية التربية جامعة حلوان، مع تطبيق الشروط الداخلية الخاصة بالكلية، ويُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الفيزياء باللغة الإنجليزية.

 فرص تدريب ميداني متميزة

كما يتيح البرنامج لطلابه فرص تدريب ميداني متميزة من خلال الزيارات العملية للمدارس الحكومية، بما يضمن الدمج بين الدراسة النظرية والتجربة الواقعية داخل الفصول الدراسية، مما يساهم في إعداد خريج متميز قادر على التعامل مع البيئة التعليمية بكفاءة عالية.
ويوفر البرنامج آفاقًا واسعة للعمل في مجالات متعددة، من بينها التدريس باللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام والخاص، والعمل بالمراكز البحثية والتربوية التي تهتم بتعليم العلوم، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في الجمع بين التميز الأكاديمي والانطلاق المهني محليًا وعالميًا.

إعداد معلم الفيزياء باللغة الإنجليزية معلم الفيزياء كلية التربية بجامعة حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

دار الإفتاء

ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

حكم صيام أول محرم وهل هو بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي؟

التين
التين
التين

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد