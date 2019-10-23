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منوعات

vivo تختبر هاتفاً ذكياً بـ كاميرا ماسية.. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة vivo الصينية لإطلاق هاتف vivo S5 الجديد بكاميرا ثلاثية مصممة على شكل الماسة، وهو أحدث إصدارات الشركة فى الفئة S، بعد S1 و S1 pro.

وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تختبر vivo الآن كاميرا الهاتف الجديد المنتظر الكشف عنه لاحقًا، والذى سيقدم طفرة كبيرة فى عالم التصوير بالهواتف الذكية يحسب تصريحات الشركة.

ولم تكشف الشركة أى معلومات أخرى عن مواصفات الهاتف أو سعره المتوقع، ولكن فقط أعلنت الشركة الصينية عنه فى مقطع فيديو قصير مدته 18 ثانية.

يذكر أن vivo الصينية قررت دخول سباق سماعات الرأس اللاسلكية مثل airpods الخاصة بـ آبل، حيث أطلقت اليوم سماعات خاصتها تحت اسم TWS Earphone فى مدينة شنغهاى الصينية.

يأتى ذلك بعد كشف الشركة عن أحدث هواتفها الذكية الذى يحمل اسم NEX 3 5G، حيث ترغب vivo الصينية فى منافسة airpods، وزودت سماعتها الجديدة بشريحة QCC5126 wireless الجديدة.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

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