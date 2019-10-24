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فن

إعادة فيلم Once upon a time in hollywood للعرض في السينمات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
Once upon a time
Once upon a time in hollywood
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شروق ابراهيم
حصل فيلم Once upon a time in Hollywood للنجمين العالميين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت على إعادة عرض في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد سحبه من دور العرض.

وأضاف مخرج الفيلم كوينتين تارنتينو 3 مشاهد جديدة للفيلم لتصبح مدته 171 دقيقة بدلا من 161 دقيقة بعدما حقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 368 مليون دولار أمريكي.

يشارك في بطولة الفيلم آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969، فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمي لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذي يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
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