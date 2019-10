إعادة فيلم Once upon a time in hollywood للعرض في السينمات

حصل فيلم Once upon a time in Hollywood للنجمين العالميين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت على إعادة عرض في السينمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بعد سحبه من دور العرض.





وأضاف مخرج الفيلم كوينتين تارنتينو 3 مشاهد جديدة للفيلم لتصبح مدته 171 دقيقة بدلا من 161 دقيقة بعدما حقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 368 مليون دولار أمريكي.





يشارك في بطولة الفيلم آل باتشينو، ومارجوت روبي، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.