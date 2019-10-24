موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.



وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي علي منافسه الزمالك المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف .



ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.



بينما يهبط الخاسر إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة ايساي البنيني في دور ال32 مكرر من البطولة.