Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك منافسه جينيراسيون فوت السنغالي اليوم علي ملعب استاد السلام ضمن منافسات اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناة أون سبورت

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي علي منافسه الزمالك المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مجموعة تضم كلا من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولى.

بينما يهبط الخاسر إلى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لمواجهة ايساي البنيني في دور ال32 مكرر من البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي والقنوات الناقلة

القرعة تحسم الأمر .. الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون يواجه بطل بنين

بطل جنوب افريقيا فاز 16-1.. المصري يواجه ضحية صن داونز فى الكونفدرالية

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة قوية لـ الزمالك حال فوزه على جينيراسيون

قرعة دورى أبطال إفريقيا .. مواجهات قوية لـ الأهلى ومازيمبى ينتظر الزمالك .. التفاصيل الكاملة

أول تعليق من الزمالك على مجموعة الفريق في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

السجن والغرامة لـ جيمي الخجول.. لمس ذراع زميلته.. تفاصيل

بدون إيحاءات.. ظهور غير متوقع لـ ياسمين صبري

الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان بلقيس فتحى ..صور

Advertisements

مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

الأفلام تنتهي بوفاة البطل.. تعليق ناري من فرج عامر على تأجيل الدوري

تعليق غير متوقع من كلوب بعد اكتساح ليفربول لـ جينك برباعية في أبطال أوروبا

نجم الأهلي يكشف سر انضمام محمد عنتر للزمالك بدلا من القلعة الحمراء

الأقوى من يتحمل الضربات.. نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ محمد محمود

موعد مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والقنوات الناقلة

أسيست وهدف عالمي.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

حبيب الملايين.. إسماعيل يوسف يوجه رسالة لـ طارق حامد

كنا نتمنى لقاء مرتضى منصور.. علي الكعبي يكشف تفاصيل زيارة وفد نادي العين للزمالك ..فيديو

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جينز.. رشا شيحة تتألق فى إطلالة شتوية عبر إنستجرام

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بتصميم خيالى .. صور