فيديوجراف | كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال

شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي.



الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس من أي سن آخر، يمكن أن تستمر علامات وأعراض شلل الأطفال من يوم إلى 10 أيام، فقد تكون هذه العلامات والأعراض شبيهة بالإنفلونزا.



ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن اعراض المرض والتطعيم يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.