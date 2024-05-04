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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: تدريب الموظفين على الخدمات المميكنة القادمة الخاصة بقانون التصالح.. فيديو

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بتدريب كل الموظفين للعمل في المراكز التكنولوجية، موضحا: "نقوم بتدريب 4700 موظف".

وتابع الدكتور خالد قاسم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التدريب يتم بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط.

وأكد "قاسم"، أن المراكز التكنولوجية على درجة عالية من الجاهزية، وسنقوم بتدريب الموظفين على الخدمات المميكنة القادمة، وسنوفر التابلت والأجهزة لكل المعنيين.

وتواصل وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة، الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين؛ لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، يوم الثلاثاء 7 مايو 2024.

الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية برنامج الحياة اليوم وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط

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