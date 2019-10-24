هل وضع طلاء الأظافر العلاجي يبطل الوضوء ؟

هل وضع طلاء أظافر علاجي يبطل الوضوء؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقال الشيخ أحمد وسام: "طلاء الأظافر العلاجي يعنى أن هناك أحدا مريضا بمرض جلدي ووصف له الطبيب هذا النوع من الطلاء كنوع من العلاج، فإذا كان هكذا فيأخذ حكم الجبيرة، أى أنه يتوضأ ثم يتيمم عن هذا الجزء المتبوع الذى لم يصل إليه الماء، وهذا مذهب الشافعية، إلا أن مذهب الأحناف قالوا يكفيه أن وصل الماء على الجبيرة فلا يتيمم بعد الوضوء".



وأضاف أنه إذا نصح الطبيب بوضع هذا الطلاء العلاجي على أظافره كنوع من العلاج وتوضأ وبالتالى لم يصل الماء إلى الظافر الحقيقي، فيكون بذلك الماء وصل على الجبيرة فهذا يكفيه على مذهب الأحناف، وليس عليه أن يتيمم عن هذا الجزء الذى لم يصل إليه هذا الماء.



هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل اليدين إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.



وأضاف أمين الفتوى في إجابته عن سؤال "هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟"، عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار، أن طلاء الأظافر لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة ولكنه قد يمنع من صحة الوضوء، مُوضحًا أنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت طلاء الأظافر فلا تكون صلاتها باطلة، أما إذا وضعت طلاء الأظافر ثم توضأت فإذا كان من الأنواع التي لا تسمح للماء أن تصل للأظافر، فلا يصح الوضوء معه؛ لأنه أصبح هناك حائل لوصول الماء إلى البشرة.



وأكد أنه إذا كانت هناك أنواع من طلاء الأظافر ينفد الماء من خلالها فيصح هذا، فإذا تحققت المرأة من وضع هذا الطلاء الذي يسمح بوصول الماء إلى البشرة، فيصح معه الوضوء.



حكم الوضوء مع وجود بقايا طلاء الأظافر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن غسل اليدين إلى المرفق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.



وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الوضوء فيما تبقى على الأظافر من طلاء؟»، أنه في حال كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



وأضافت أن هذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر، الذي يمنع وصول الماء إلى حيث موضعه، وبالتالي يكون هناك إشكال في تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الوضوء، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة، عندما حث الله تعالى عباده المؤمنين على غسل أيديهم إلى المرافق، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ» الآية 6 من سورة المائدة.



وتابعت: "من هنا إذا كان طلاء الأظافر ليس له جرم يتجمد على الظفر يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يؤثر على الوضوء، أما إذا كان هذا الطلاء يتجمد وله جرم كطلاء "المانيكير" وغيره، فهذا يحول بين الماء وبين البشرة ولا يصح معه الوضوء حتى يزال".