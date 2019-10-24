سقوط أمطار غزيرة بالسويس .. والموانئ تعمل بشكل طبيعي .. صور

سقطت أمطار غزيرة، اليوم، على محافظة السويس، فيما غرقت الشوارع في بعض المناطق مكونة بركا من المياه، أعاقت حركة سير المارة.



بينما لم تؤثر الأمطار على حركة السير بالطرق الإقليمية، وما زالت الطرق مفتوحة بشكل طبيعي، أمام الحركة المرورية، وانتظمت حركة سير السيارات بطريق العين السخنة.



وأعلن محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ان هناك فرقا مجهزة بالمحافظة لتعامل مع حالات طوارئ بجميع الأحياء وبخاصة العين السخنة استعدادا لمواجهة الامطار والسيول المحتملة.



وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية له اليوم، انه سيتم الدفع بسيارات كسح المياه في الشوارع، وتواجد رؤساء الأحياء بالشارع للمتابعة المستمرة.



فيما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عدم تأثر موانئ بالسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر بهطول الامطار وان حركة الملاحية للسفن البضائع والركاب تسير بشكل طبيعى.