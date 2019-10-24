وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى الصين

عاد إلي القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد زيارته إلي جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.



أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر وزارة الدفاع الصينية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، كما استعرض حرس الشرف ، وكان في استقباله الفريق أول وي فنج هه عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني.



وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العديد من المباحثات الهامة تناولت نقل وتبادل الخبرات العسكرية وزيادة أوجه التعاون العسكرى المشترك بين كلا البلدين في مجالات التسليح والتدريبات المشتركة والتأهيل والتدريب للكوادر العسكرية علي كافة المستويات.



وأعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع جمهورية الصين الشعبية ولاسيما فى المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والصينية تجاه دعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



كما أشاد وزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، في مختلف الجوانب مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما أكد أهمية الدور الهام والحيوي لمصر والداعم لأمن واستقرار المنطقة.



وقام الفريق أول محمد زكي بحضور مراسم الافتتاح لمنتدي (زيانغشان الدولى) بحضور عدد من وزراء الدفاع من مختلف الدول ، وألقي القائد العام للقوات المسلحة كلمة أكد فيها علي ضرورة تعميق التعاون الدولي المشترك لمكافحة الارهاب مشيرًا إلى حتمية سن قوانين للحد من انتشار الارهاب ونشر الأفكار المتطرفة.



التقى الفريق أول محمد زكي في وقت لاحق بوزير الأمن العام الصيني وتناول اللقاء بحث ملفات التعاون الأمني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى القائد العام للقوات المسلحة مع عدد من ممثلي شركات الصناعات الدفاعية الصينية، كما قام بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي وتفقد عددا من الوحدات التابعة للقوات البحرية الصينية، مشيدا بما تتمتع به القوات البحرية الصينية من قدرات قتالية عالية.