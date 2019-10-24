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اقتصاد

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها في أسبوع

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:15 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري نحو 3ر4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر713 مليار جنيه، مقابل 9ر717 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 6ر0%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية اليوم الخميس تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30% بنسبة 01ر0 المائة ليسجل مستوى 67ر14206 نقطة.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 72ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 88ر530 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 6ر0 في المائة ليبلغ مستوى 5ر1406 نقطة.
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