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اقتصاد

بفعل توقعات إيه بى إنبيف.. تراجع أسهم أوروبا بمستهل التعاملات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:30 م
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
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رويترز
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تفوق فيه أثر التوترات المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى وتوقعات انهاوزر بوش إنبيف بنمو متواضع للأرباح السنوية على مبيعات قوية لشركات صناعة السلع الفاخرة.

واعترف رئيس الوزراء البريطانى للمرة الأولى، أمس الخميس، أنه لن يتمكن من الوفاء بموعد نهائى فى 31 أكتوبر لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبى ودعا لإجراء انتخابات عامة، والتى تُعتبر الوسيلة الوحيدة لكسر حالة الجمود بينه وبين البرلمان.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش مع انخفاض معظم المؤشرات قليلا، لكن المؤشر كاك 40 الفرنسى تفوق فى الأداء على سائر المؤشرات المناظرة وصعد 0.3%.

وقاد قطاع الأغذية والمشروبات الخسائر إذ تعرض لضغوط بفعل انخفاض سهم انهاوزر بوش إنبيف 9%، بعد أن أعلنت أكبر شركة فى العالم لصناعة الجعة عن أرباح فصلية أقل من التوقعات وتوقعت نموا متواضعا للأرباح فى 2019.

على الجانب الآخر قفز سهم كيرنج المالكة لجوتشى ومونكلير لصناعة السترات الإيطالية ليتصدرا المؤشر ستوكس، فى الوقت الذى انضمت فيه الشركتان إلى شركات أخرى للسع الفاخرة فى تخفيف المخاوف بشان تأثر مبيعات الربع الثالث من احتجاجات فى هونج كونج.
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