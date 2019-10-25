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وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الشهداء بالإسماعيلية .. ويؤكد: الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون وعقوبة السخرية واد في جهنم تستغيث سائر الوديان .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:31 م
وزير الأوقاف يلقي
وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الشهداء بالإسماعيلية
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محمد شحتة
هذا هو الإسلام .. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف
وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الشهداء بالإسماعيلية
جمعة: الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون
عقوبة السخرية .. واد في جهنم تستغيث سائر الوديان من حره


حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بتاريخ 26 صفر 1441 هـ ـ الموافق 25 أكتوبر 2019م تحت عنوان : "هذا هو الإسلام".

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ،وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الشهداء بمحافظة الإسماعيلية،متحدثا عن موضوع "هذا هو الإسلام".

وحضر الخطبة، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من القيادات الدينية بوزارة الأوقاف، والأزهر الشريف والقيادات الشعبية بمحافظة الإسماعيلية .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلم عليه أن يؤمن بكل أنزله الله من الملائكة والكتب والرسل أجمعين ولا يفرق بين أحد منهم لقوله تعالى "كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، أن القرآن صرح علينا تفصيلا الرسل ولم يصرح بأخرين وذكرهم إجمالا وهؤلاء يأخذون الحكم الأول في الإيمان بهم لقوله تعالى "لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ".

وأشار إلى أن الإسلام فن صناعة الحياة وعمارة الكون والأخذ بالأسباب والتوازن بين حاجة الروح وحاجة الجسد، منوها بأنه لا رهبانية في الإسلام والمسلم الحقيقي ليس فقط الذي يصلي ويصوم ويؤذي الناس فبهذا لا يكون مسلما حقيقا وعليه أن يسلم الناس من لسانه ويده فلا يؤذي غيره سواء من البشر أو الحجر.

وأكد أن خير الناس أنفعهم للناس ومن لا خير فيه لوطنه فلا خير فيه أصلا، ومن أذى غيره من الناس فلا يطلق عليه مسلما.

وناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المسلمين أن يحققوا السلام فيما بينهم في الدنيا كي يحققه الله لهم في الأخرة.

وقال وزير الأوقاف في خطبة الجمعة، بمسجد الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، إن من صفات المسلم ألا يكون مؤذيا لأحد ولا يأتي منه إلا الحب والكرم ونفع الإنسانية، منوها أن الإسلام نهانا عن كل ما يؤذي الأخرين ولو كان قولا أو نظرة.

واستشهد بقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ".

وأشار إلى أن القرآن أنزل سورة كاملة للتحذير من السخرية وهمز الناس ، وهي سورة الهمزة، منوها بأن هذه السورة وعدت كل من يسخر من غيره بويل في جهنم، قالوا عنه أنه هلاك شديد وقال بعض علماء التفسير هو اسم واد فيجهنم تستغيث سائر الوديان من حره، لافتا إلى أن الذي سيدخل لهذا الويل في جهنم من يهمز الناس ويسخر منهم ومن يأكل حقوق الناس.

وذكر أن النبى كان رحمة للكون كله، فحينما سألت السيدة عائشة عن البنى قالت: "كان قرآنا يمشى على الأرض"، موضحًا ان المسلم الحقيقى لا يأتى منه ادعاء للناس ولا يأتى منه إلا كل ما يخدم الإنسانية، قائلًا: "لا تكونوا ممن ينشرون الشائعات بالكذب والافتراء، فالتطاول على خلق الله هو خروج عن طاعة الله، ولا تكونوا من الجماعات الإرهابية التى تسير في الاعتداء على الوطن وتنشر الشائعات فمن يتاجر بدين الله له من العذاب ضعفين".
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