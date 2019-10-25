أخبار الرياضة.. أزمة جديدة تنتظر الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن مستقبل أحمد فتحي مع منتخب مصر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :يواجه قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك شبح تأجيل مباراتي الفريقين فى الدورى المصري الممتاز عقب عودته بسبب فترة التوقف الإجباري نظرا للانشغال بانطلاق نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم.أكد نادر شوقي وكيل أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، طالب اللاعب بالتنازل عن شارة القيادة لصالح زميله محمد صلاح.وجه مسعد الكيكي والد الطفل أدهم، رسالة شكر إلى محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، على مساندته له، بعد وفاة ابنه الذي رحل خلال شهر سبتمبر الماضي.قررت إدارة النادي الأهلي استئناف الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم المصري لمصلحة القلعة الحمراء ضد اتحاد كرة القدم وتغريم الأخير 150 ألف جنيه تعويض عما لحق بالنادي من أضرار نتيجة عدم التزام الاتحاد بمواعيد جدول الدوري المعلن عنه موسم 2018/2019 .علق سليمان كوليبالي مهاجم فريق الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، على انتهاء أزمته مع القلعة الحمراء، وجاهزيته للمشاركة مع فريقه، بعد رفع الإيقاف عنه.غادر أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك القاهرة إلى المغرب عقب فوز فريقه الأبيض أمس على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف مصطفى محمد فى إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس .كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أفضل هدف شاهده في حياته.رفض البرازيلي نميار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تجديد تعاقده مع الفريق، والتي ينتهي في صيف 2022.