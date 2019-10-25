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فن

على متن يخت.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:18 م
نيللى كريم
نيللى كريم
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محمد بدران
نشرت الفنانة نيللى كريم صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللى كريم على متن مركب باطلالة صيفية ونظارة شمس وتركت شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وعلقت قائلة "مرحبا هل هذا انا"

كانت نيللى كريم شاركت في احدث أعمالها السينمائية بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليًا بالسينمات.

الفيل الأزرق بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤.

على متن يخت.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية
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