المحامين العرب يجتمع لرفض العدوان التركي على سوريا.. غدا

يعقد اتحاد المحامين العرب، برئاسة سامح عاشور، رئيس الاتحاد، غدا السبت، مكتب دائم استثنائي، تحت عنوان “لا للعدوان التركي على الأراضي السورية”، بأحد الفنادق، في تمام الحادية عشرة صباحا.



يأتي ذلك بمشاركة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ونقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء العامين المساعدين، ومجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية، كما وجهت دعوة للسفراء العرب في مصر للمشاركة.



ويأتي الانعقاد بدعوة وجهتها نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين.



ويعد نقيب المحامين المصريين، من أبرز المدافعين في القضية السورية، وقد أصدر عدة بيانات استنكر فيها العدوان على الشعب السوري، والمهانة التي تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضي العربية السورية، تحت تواطؤ دولي مكشوف.

