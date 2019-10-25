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أخبار العالم

مقتل 12 متظاهرا حرقا داخل مقر حزبي في العراق

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:27 م
حريق في العراق
حريق في العراق
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر محلية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق، الجمعة، أن 12 متظاهرا قتلوا حرقا، داخل مقر أحد الأحزاب السياسية في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن "المتظاهرين دخلوا مقر منظمة بدر بعد حرقه، لكن النيران حاصرتهم وقتل 12 منهم"، مبينا أن "جثث المتظاهرين تفحمت".

وأضافت أن "الجثث نقلت إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة للتعرف على أصحابها".

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن عدد ضحايا التظاهرات الاحتجاجية ليوم الجمعة سجل ارتفاعا ليصل إلى 30 قتيل، ومئات المصابين بالجروح وبحالات الاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن، المحتجين أحرقوا 50 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات وسط وجنوب العراق، إثر محاولات قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق استئناف الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل، فيما تقوم القوات الأمنية بمحاولة تفريقهم، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
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