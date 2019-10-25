Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أنهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة مستحقات النادي لدى نادي الصفاقسى التونسي بعد شراء النيجيري جونيور أجايي، بناء علي تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقام الأهلي باسترداد مبلغ 125 ألف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلي النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الساعات الماضية.

وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلي في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلى صفوف الفريق في أغسطس 2016 أي ما يقارب 38 شهرًا وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار النادي الاهلي 28-8-2019.. سر طلب أزارو الرحيل.. وخطة التخلص من آجاي.. والدكة تنتظر نجم الفريق

مجلس الخطيب يحسم الأمر.. عرض مهاجم تونسي على الأهلي وكلمة السر وليد ازارو

صفقة جديدة.. الأهلي يضم مهاجم النجم الساحلي

ترشيحاتنا

اغلقوا النوافذ.. تحذير هام من هاني الناظر

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

في آخر لحظة .. العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت صعقا بطنطا

توفيق عكاشة يكشف مخطط أردوغان الخبيث في المنطقة.. فيديو

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

لن تتوقع .. 10 فوائد لـ القلقاس تجعلك تستغنى عن الأدوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد