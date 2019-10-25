الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

أنهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة مستحقات النادي لدى نادي الصفاقسى التونسي بعد شراء النيجيري جونيور أجايي، بناء علي تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.



وقام الأهلي باسترداد مبلغ 125 ألف دولار كان قد تم تحويلهم بالخطأ إلي النادي التونسي في عهد المجلس السابق قبل إنهاء الأمر بشكل ودي خلال الساعات الماضية.



وشهدت المفاوضات مع الجانب التونسي نجاح الأهلي في استعادة مستحقات النادي في صفقة أجايي الذي انتقل رسميًا إلى صفوف الفريق في أغسطس 2016 أي ما يقارب 38 شهرًا وذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تربط الأهلي بالنادي الصفافسي وجميع الأندية التونسية.

