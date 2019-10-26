رغم اعترافها بحبها لجسدها البدين.. شاهد أديل تخسر الكثير من الوزن

كانت منحنيات المغنية الشهيرة «Adele» واحدة من السمات المميزة للنجمة العالمية، والتي طالما اعترفت بأنها تحب نفسها كما هي ولا تفكر في النحافة، لكنها ظهرت وقد خسرت بعض الوزن خلال حفلة في هوليوود.



ظهرت أديل بشخصية جديدة رائعة في حفل عيد الميلاد الثالث والثلاثين لصديقها مغني الراب الأمريكي «دريك» مساء الأربعاء الماضي، مرتدية ثوبًا أسود مخمليًا يصل سعره إلى 1160 جنيهًا إسترلينيًا وفقًا للدايلي ميل.



ونظرًا لإصرارها السابق على أنها كانت فخورة بمظهرها، هنا يكمن السؤال لماذا قامت بإنقاص وزنها بشكل ملحوظ، ربما ساهم نظام غذائي جديد ونظام تمرين ومجموعة جديدة من الأصدقاء المشهورين (النحيفين) وحالتها الفردية الجديدة منذ انفصالها عن الزواج في هذا التحول المفاجئ.



في الماضي أصرت أديل على أنها لا تهتم كيف تبدو حيث نادوها بـ"بقرة انجلترا"، وكانت مصرة أيضًا بعد 3 سنوات عندما أخبرت مجلة أمريكية "لم أرغب أبدًا في أن أبدو مثل عارضات الأزياء على أغلفة المجلات، أنا أمثل غالبية النساء الممتلئات.. وأنا فخورة بذلك".