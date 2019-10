6 مشاريع من 4 دول عربية تشارك في ورشة EAVE لتطوير السيناريو بأيام القاهرة لصناعة السينما

كشفت علياء زكي، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، عن قائمة مشاريع الأفلام الروائية الطويلة، المقرر مشاركتها في ورشة تطوير السيناريو السينمائي، التي تنظم للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع EAVE ON DEMAND، وتقام ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 20 و29 نوفمبر المقبل.



وقالت علياء زكي إن القائمة تضم 6 مشاريع، منها ثلاثة مصرية هي؛ "فيروزي" تأليف محمود عاصي، إنتاج جوزيف عادل، ومنتج مشارك محمد تيمور، والفيلم الثاني هو "كارولين" تأليف أحمد دحروج، وإنتاج أميرة شريف، و"أنت في مأزق ونحن نضحك" تأليف خالد معيط، وإنتاج أحمد صبحي، ومن دولة السودان يشارك فيلم "وداعًا جوليا"، تأليف محمد كردفاني، وإنتاج محمد العمدة، ومنتج مشارك أمجد أبو العلاء، كما يشارك من تونس فيلم "حياة" تأليف درية عاشورن وإنتاج أنيسة داود، ومن الأردن يشارك فيلم "لي يتنفس البحر" تأليف زين دريعي، وإنتاج علاء الأسعد.



وEAVE واحدة من المؤسسات المتخصصة والرائدة في مجال التدريب وتطوير المشروعات لمنتجي المواد السمعية البصرية، وهي تعمل مع شبكة ضخمة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، وتقدم برامجها التدريبية لمنتجين وصناع سينما من أوروبا وروسيا وأمريكا الجنوبية والعالم العربي وآسيا وإفريقيا.



وأوضحت علياء زكي، أن ورشة EAVE تهدف على مدار 4 أيام إلى تغطية جميع جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، ودور المنتج، والتسويق والمبيعات الدولية، والميزانية والتخطيط المالي بجانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء، مشيرة إلى أن ورشة EAVE ON DEMAND للتطوير تجمع بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.



وأكدت مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، أن الورشة تتكون من محاضرات للخبراء، ستكون متاحة لجميع الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجلسات عمل جماعي بجانب اجتماعات فردية للفرق الـ6 المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم في مرحلة التطوير، على أن تغطي الجلسات الجماعية والفردية جميع التحديات التي تواجه الموهوبين، وتجعلهم يتشاركون المعرفة ودراسات الحالة، كما ستتم مناقشة مشروع كل فريق من كلا المنظورين بجانب وضع خطة الخطوات التالية للمشروع.



يذكر أن قائمة خبراء EAVE المشاركين في الورشة هذا العام، تضم؛ المنتجة دايانا إلباوم، ومن أعمالها "Frankie" إخراج إيرا ساكس الذي شارك في مسابقة كان 2019، و"Elle" إخراج بول فيرهوفن شارك بمسابقة كان 2016، و"A Screaming Man" إخراج محمد الصالح هارون شارك بمسابقة كان 2010 والفائز بجائزة لجنة التحكيم، كما يشارك جابور جرينر، رئيس امتلاك الحقوق في شركة Films Boutique، المشارك في إنتاج فيلم MACONDO للمخرجة سودابة مرتضى الذي ترشح لجائزة في مسابقة مهرجان برلين، وكذلك الفيلم الحائز على جائزتي تيدي وفيبرسكي THE WAY HE LOOKS للمخرج دانيل ريبيرو، بالإضافة إلى الفيلم الحائز على جائزة الجمهور في مهرجاني صانداس وبرلينDIFRET والذي كانت أنجيلينا جولي المنتج المنفذ له، أما ثالث خبراء ورشة EAVE هذا العام، فهي مستشارة السيناريو الشهيرة كلير داونز، التي شاركت في فيلم "United States of Love " الفائز بـجائزة أفضل سيناريو في برلين 2016، و"The Happiest Day in the Life of Olli Maki "، الفائز في قسم "نظرة ما" بـمهرجان كان 2016، و"The Accused" الذي شارك في مهرجاني فينيسيا وتورونتو 2018.



أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تم إطلاقها خلال الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية، تقام خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019، وتقدم للمشاركين فيها فرصًا مهمة للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.