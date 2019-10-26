جامعة سوهاج المركز الأول في البحث العلمي بالمؤتمر 24 لاتحاد الصيادلة بأسيوط

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، بأن كلية الصيدلة قد حصلت على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمى الرابع والعشرين للاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة علي مستوى الجمهورية، والذي أقيم بجامعة أسيوط في الفترة من ٢٣ حتى ٢٦ من أكتوبر الجاري، بمشاركة ٣٢ كلية من كليات الصيدلة بمختلف الجامعات المصرية.



وأضاف عزيز أن برنامج المؤتمر تضمن 10 محاضرات علمية وأكثر من 11 ورشة عمل فى مجالات الصيدلة الإكلينيكية، كتابة السيرة الذاتية، أدوية دون الوصفة الطبية، علم الوراثة الدوائى ، إدارة الأعمال والخطة الإستراتيجية، إلى جانب تنظيم قافلة طبية توعوية وعلاجية إلى أحد قرى مركز منفلوط ضمت 4000 عبوة دوائية وصيادلة وأطباء من مختلف التخصصات الطبية ، وكذلك شمل إعداد أول نموذج محاكاة لطلاب الاتحاد بأسيوط لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة القضايا الصحية المجتمعية العالمية ووضع خطط الإرتقاء بالصحة المجتمعية وأساليب العلاج خاصة فى الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مسابقة العباقرة وريادة الأعمال والبحث العلمى.



وقال الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمشرف علي كلية الصيدلة أن البحث العلمي الفائز مقدم من الطالبتان ندى أسعد، وندى أحمد عزيز بالفرقة الثالثة عن علاج الأورام السرطانية، مؤكدًا علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية وفى مقدمتها البحث العلمى بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على المشاركة في مثل تلك اللقاءات الهامة لتنمية مهاراتهم البحثية، حيث تعد تلك هي المرة الثالثة التي يحصد فيها طلاب الكلية مراكز متقدمة في هذا المجال.



وقال الدكتور ممدوح فوزى المشرف على قسم الكيمياء الصيدلية، إن البحث العلمي الفائز تناول تحضير بعض مشتقات البنزين سلفونانيد، والتى لها فعالية بيولوجية ضد العديد من الأمراض، وركز البحث على دراسة تأثير المركبات فى علاج الأورام السرطانية، وقد أظهرت النتائج البيولوجية للمركبات فاعلية قوية ضد الأورام السرطانية وخاصة سرطان الثدي والذى زاد معدل انتشاره فى مصر فى الفترة الأخيرة.



الجدير بالذكر أنه خلال العام الماضي، فازت الطالبتان بأفضل بحث فى المؤتمر السنوي لكلية الطب البشري بالجامعة، وكذلك بالمركز الخامس فى مؤتمر المنصورة الطلابي السابع.