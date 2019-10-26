نجوم العراق في مرمى النيران.. إصابات بالاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.. صور

تدوال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لبعض نجوم العراق، الذين شاركوا في المظاهرات أمس الجمعة، وتعرضوا لإصابات بالاختناق نتيجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع.



وتعرضت الفنانة آسيا كمال إلى حالة اختناق بسبب ضرب القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.



وقال مراسل موقع "كلكامش برس" إن الفنانة اسيا كمال تعرضت الى حالة اختناق نتيجة ضرب القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع.



وأضاف أن الفنانة أسماء صفاء تعرضت لنفس الحالة وكذلك الفنان جواد المدهش.



ومنذ قليل، أعلن مصدر أمنى ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 6 أشخاص، كما أصيب 30 متظاهرا آخرون بالاختناق أثناء محاولتهم عبور جسر الجمهورية وسط بغداد.





وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الاختناق جاء نتيجة رمي القوات الامنية المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لمنعهم العبور".