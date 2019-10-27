مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

انتجت ميتسوبيشي اليابانية جراند لانسر 2020 الجديدة كليا وحصلت ميتسوبيشى لانسر الجديدة على تغيير كلى فى التصميمات الداخلية والخارجية مقارنة بالجيل السابق، وحصل الجيل الجديد على أبعاد أكبر حجما من حيث الطول والعرض ما يعطى مساحة أوسع بداخل السيارة حتى توفر الراحة والحركة للسائق والركاب.





جراند لانسر ٢٠٢٠



grand lancer





grand lancer

اما عن محركفجاء أربع أسطوانات 1800 سي سي140 حصان جر امامي وعزل الضوضاء من المقصورة باستخدام لوحات إضافية لامتصاص الضوضاء بشكل اكبر سرعتها القصوى 240 كم/س عند 4000 لفة في الدقيقة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.