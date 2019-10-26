المعادي الرياضي يهزم خربة سينا ويواجه البنك الأهلي في الدور التمهيدي الأخير لـ كأس مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى المعادى الرياضى واليخت اليوم السبت الفوز على فريق خربة سيناء، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب نادى المعادى ، فى إطار مباريات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر.



وحقق فريق نادى المعادى الفوز بهدف نظيف ليصعد إلى الدور التمهيدي الأخير فى المسابقة، التى سيواجه خلالها فريق البنك الأهلى فى مواجهة صعبة لكلا الفريقين.



وبهذه النتيجة يحقق فريق نادى المعادى الانتصار الرابع له على التوالي، بعد فوزه على المصري القاهري والاتصالات وخربة سينا بالكأس ، وتحقيق أول فوز له في المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث على حساب نادى الصيد فى المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي على ملعب النادى.



ويقود فريق نادي المعادي الرياضي واليخت كابتن على صقر مديرا فنيا، وكابتن الجندى حسن مدربا،وسيد محمد وأحمد الجداوى مدربين ، وجاسر جويدة لحراس المرمى ، وجمال حسين اداريا ، وعلى عز الدين مدير الكرة للفريق الأول.