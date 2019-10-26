اكتئاب حاد.. أسما شريف منير تتعرض لأزمة نفسية.. اعرف السبب

نشرت المذيعة أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تكشف فيه عن تعرضها لأزمة نفسية ودخولها فى حالة اكتئاب حادة.





وقالت: "الفترة اللي فاتت كنت مكتئبة جدا، وكان عندي مشاكل صحية ، ونومي مش مظبوط وفجأة قررت أعمل تحاليل، عشان أعرف السبب، اكتشفت إن فيتامين "د" عندي 7، والمفروض يكون 30".





وأضافت: " لازم تعملوا فحوصات كاملة، وفيتامين "د" مهم جدا، وتتعرضوا للشمس، لأنها أهم من العلاج، ادعولي أقوم بالسلامة، والفترة دي تعدي".



