الامطار كلمة سر الموت.. فلاح بصعق كهربائي في المنوفية.. سيدة في انهيار عقار.. ضحية جديدة.. وطالب شهيد تسرب التيار إلى جسده فى البحيرة

مصرع شخص سقط من أعلى منزله بـ بلقاس أثناء نزح مياه الأمطار

بسبب الأمطار.. مصرع طالب صعقا بالكهرباء وإصابة ٣ أشخاص سقطوا من أعلى منازلهم بالبحيرة



واقعة إهمال جديدة شهدتها قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية عندما حاولت شركة الكهرباء تثبيت محول كهربائي يبلغ ثمنه نحو 2 مليون جنيه منذ 5 ايام ولكنها تركته في الهواء دون تثبيته علي قاعدة خرسانية.



لم يجد العمال سوى وضع المحول علي قطع من الصخور والاحجار علي الارض ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتساقطت الامطار وتحول اسفل المحول الي برك طينية لانهيار "الطوب" الذي يحمل المحول.



محمد عبد النبي 57 سنة ابن القرية الذى دفع حياته ثمنا للشهامة حيث فوجئ بانسكاب الزيت الخاص بتبريد المحول علي الارض فحاول فصل الكهرباء من المحول حتي لا يحترق ومحاولة إنقاذ عامود الانارة المجاور للمحول الا انه نشب حريق في المحول وتوفي ابن القرية بصعق كهربائي.



حالة من الحزن انتابت اهالي القرية الذين اتهموا شركة الكهرباء بالاهمال والتسبب في القضاء على حياة مواطن هو العائل الوحيد لاسرته المكونة من أب وأم تعدى عمرهما الـ 80 عاما وزوجة واسرة وابناء، مطالبين بتعويض مادى وضمان حياة كريمة لأسرته.



كما لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء إثر ملامسته ماسورة غاز بداخل منزله بقرية مستناد بمركز شبراخيت بها ماس كهربائي وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقت اللواء الأجهزة بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بمصرع طفل بسبب ماس كهربائى في ماسورة غاز منزلى بقرية مستناد بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وفاة الطالب عبدالله مبروك الكومي، 14 سنة اثر حدوث ماس كهربائي فى ماسورة غاز أغرفتها مياه الأمطار.



و تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



فيما شهدت منطقة الجمرك بالإسكندرية انهيارا جزئيا لعقار قديم مكون من 3 طوابق بسبب تراكم مياه الأمطار التي هطلت بغزارة أمس، مما اسفر عن مصرع سيدة من قاطنيه.



تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 42 شارع الشمرلي، وانتقل مأمور وضباط قسم الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، ومكون من 3 طوابق، وانهيار سقف الطابق الثالث بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن مصرع سيدة تدعى"ف.إ.ح" 72 عاما، تحت الأنقاض.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.



وفى سياق متصل لقى مسن مصرعه اليوم السبت إثر سقوطه من أعلى سطح منزله أثناء نزح مياه الأمطار بقرية الجوايدة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي بوصول “عبد الهادي محمد العشري”، 60 عاما جثة هامدة إدعاء سقوطه من أعلى سطح المنزل.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته، أكدوا سقوطه من أعلى منزله أثناء نزح مياه الأمطار من أعلى السطح نتيجة اختلال توازنه.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تسبب سقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة البحيرة فى مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تركيبه لمبة بمنزله بقرية الإسراء والمعراج بمركز وادى النطرون، وإصابة ٣ أشخاص بجروح وكسور بأماكن متفرقة بالجسم، حيث سقطوا من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ٤ بلاغات الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول محمد صبرى سليم عبد الله، ١٤ سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية، جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء، وذلك أثناء قيامه تركيب لمبة كهرباء بإحدى حجرات منزله الكائن بقرية الإسراء والمعراج بدائرة المركز.



وصعقته الكهرباء إثر تسرب مياه الأمطار للوصلات الكهربائية الخاصة بمنزله، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى بوادى النطرون تحت تصرف النيابة.



وكانت البلاغات الثلاث الأخرى من مركز شرطة دمنهور وأبو المطامير وكفر الدوار تفيد بوقوع ٣ حوادث سقوط لـ٣ أشخاص من أعلى منازلهم أثناء قيامهم بنزح مياه الأمطار.



وبالمعاينة والفحص للحادث الأول، تبين سقوط السيد عبد الحكيم عبد السيد، ٥٦ سنة، من أعلى المنزل بالدور الثالث بقرية دسونس بدائرة مركز دمنهور، أثناء نزح مياه الأمطار، مما تسبب فى إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ اليسرى وكدمات مختلفة بالجسم.



وبمعاينة البلاغ الثانى بمركز أبو المطامير، تبين سقوط محسن علي فتحى، ٢٦ سنة، من أعلى سطح منزله بالطابق الثاني، أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار، مما تسبب فى إصابته باشتباه نزيف بالمخ.



وكان البلاغ الثالث من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بإصابة رجب محمد مصطفى، ٣٢ سنة، باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه من أعلى منزله بمنطقة كنج عثمان بدائرة المركز أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار.



وتم نقل المصابين الثلاث المستشفيات التابعة لمحل إقامتهم لاتخاذ العلاج اللازم، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

