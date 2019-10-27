CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

قال مسئول دفاعي رفيع على اطلاع بالعملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش، إن التأكيد النهائي على مقتل أبو بكر البغدادي لا يزال معلقا في انتظار نتيجة اختبار الحمض النووي "DNA" واختبار القياس الحيوي.



وأضاف لـ شبكة "سي إن إن" أنه يبدو أن البغدادي فجر سترته الناسفة أثناء الغارة.



وقال مصدر مطلع على العملية إن الغارة نفذتها قوات كوماندوز للعمليات الخاصة، موضحا أن المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ساعدت في تحديد موقع البغدادي.



ومن المقرر أن يصدر الرئيس دونالد ترامب إعلانًا رئيسيًا يوم الأحد الساعة 9 صباحًا بتوقيت واشنطن، حسبما أعلن نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي. فيما قال مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة "CNN" إن الإعلان يتعلق بالسياسة الخارجية.



وأشارت الشبكة إلى أن البغدادي يختبئ منذ 5 سنوات، فيما نشر في أبريل الماضي مقطع فيديو، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها من يوليو 2014، عندما تحدث في الجامع الكبير في الموصل.



وذكرت قناة فوكس نيوز أن مصادر عسكرية قريبة من موقع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي قالت إن عمليات التحقق من هوية الهدف المقتول جارية، بواسطة اختبارات الحمض النووي "DNA".



وكانت قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن مصدر عسكري مطلع إن هدفا عالي القيمة لتنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا.



وأضافت أن الجيش الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.



وقالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.



وأصدر البيت الأبيض بيانا بأنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.



وكتب ترامب على تويتر :" هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".



أفادت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأمريكي بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.



وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.

