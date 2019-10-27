بعد مقتل زعيم تنظيم داعش.. البغدادى مطلوب على جوجل

أكدت وسائل إعلام أمريكية، مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة أمريكية على موقع في محافظة إدلب بسوريا.



فيما ذكرت مصادر أن البغدادي " فجر سترته الناسفة أثناء الغارة".



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #البغداد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعى .



وبحسب مصادر أمريكية، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" ساعدت في تحديد مكان البغدادي، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير"، الأحد، لافتة إلى أن الإعلان له علاقة بـ"السياسة الخارجية".



فيما أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.