Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:52 م
مقتل أبوبكر البغدادي
مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر لها، مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على مكان البغدادي، مشيرة إلى أنه المعتقل لدى المخابرات العراقية يدعى محمد علي ساجت، وهو عديل أبو بكر البغدادي وأحد المقربين له.

وذكرت "العربية" أنه أثناء التحقيق مع ساجت من قبل المخابرات العراقية، كشف عن عدد من المخابئ التي يتنقل بينها زعيم التنظيم الإرهابي.

وعلاوة على ذلك، كشف ساجت عن مكان التصوير الأخير، الذي ظهر فيه البغدادي.

وبدورها، زودت المخابرات العراقية الجانب الأمريكي بالمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادي.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش وزوجتيه، كما بث التليفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سربا مكونا من 8 مروحيات استهدف، "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد، متطرفين قريبين من تنظيم داعش في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى.

كما تم استهداف منزلًا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب، حيث تتواجد مجموعات قريبة من داعش.

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن معلومات استخباراتية قولها إن البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة؛ وألمح مسؤول عسكري أميركي رفيع إلى أن البغدادي فجر نفسه قبل إلقاء القبض عليه.
أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور
أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختبار الـ DNA أثبت هويته.. مسؤول بالبنتاجون يكشف تفاصيل عملية تصفية البغدادي

التليفزيون العراقي يؤكد مقتل البغدادي بمساعدة الاستخبارات العراقية

8 مروحيات ومنزل مدمر.. تفاصيل جديدة حول عملية قتل أبو بكر البغدادي

تعرف على قوات Navy Seal التي نفذت عملية مقتل البغدادي والأسلحة المستخدمة.. تفاصيل

القضاء على البغدادي زعيم داعش في وقت قياسي.. تفاصيل العملية الكاملة لاستهدافه.. فجر سترته الناسفة.. ومصرع زوجتيه في الغارة.. ظهر مرتين منذ تأسيس التنظيم.. نجا من هجمات عدة ولم يصب إلا مرة واحدة

مصادر سورية: طائرات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض لاغتيال البغدادي

ترشيحاتنا

إليسا في عيد ميلادها.. كيف تغيرت ملامحها على مدار 20 عاما بسبب عمليات التجميل.. شاهد

على مدار شهر.. كيف تم تتبع تحركات البغدادي وعائلته

مفاجأة.. تعرف على الفرقة الأمريكية التي قضت على أبو بكر البغدادي في سوريا.. فيديو

ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

خطة مستقبلية واستثمار العائد.. الخطيب يناقش سيناريوهات تطوير قناة الأهلي

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري