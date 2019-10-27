أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

كشفت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر لها، مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على مكان البغدادي، مشيرة إلى أنه المعتقل لدى المخابرات العراقية يدعى محمد علي ساجت، وهو عديل أبو بكر البغدادي وأحد المقربين له.



وذكرت "العربية" أنه أثناء التحقيق مع ساجت من قبل المخابرات العراقية، كشف عن عدد من المخابئ التي يتنقل بينها زعيم التنظيم الإرهابي.



وعلاوة على ذلك، كشف ساجت عن مكان التصوير الأخير، الذي ظهر فيه البغدادي.



وبدورها، زودت المخابرات العراقية الجانب الأمريكي بالمعلومات التي تم الكشف عنها أثناء التحقيق مع عديل البغدادي.



وقد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش وزوجتيه، كما بث التليفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.



كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سربا مكونا من 8 مروحيات استهدف، "لساعة ونصف الساعة" ليل السبت الأحد، متطرفين قريبين من تنظيم داعش في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى.



كما تم استهداف منزلًا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب، حيث تتواجد مجموعات قريبة من داعش.



نقلت وسائل إعلام أمريكية عن معلومات استخباراتية قولها إن البغدادي كان ينام منذ فترة طويلة بسترة ناسفة؛ وألمح مسؤول عسكري أميركي رفيع إلى أن البغدادي فجر نفسه قبل إلقاء القبض عليه.