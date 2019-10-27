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تعليم

مبادرة أنت أقوى من المخدرات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:39 م
مبادرة أنت أقوى من
مبادرة أنت أقوى من المخدرات
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الفيوم - نبيل أبو السعود

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأشراف الدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم فعاليات ندوة مبادرة أنت أقوى من المخدرات والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

وبحضور الدكتور محمود عرفان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شافعي المشرف العام على برامج صندوق مكافحة الإدمان بالفيوم وعددا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أوضحت الدكتورة زينب الباهي أنه تم توجيه الدعوة لطلاب الفرقة الأولى بالكلية لتميزهم في الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية على مستوى جامعة الفيوم، موجهة الطلاب بضرورة تنمية مهاراتهم وخبراتهم أثناء الدراسة وعدم الاقتصار على المقررات والكتب الدراسية فقط.

وأضافت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يتبع مجلس الوزراء ويضم نخبة من أساتذة الجامعة والمتخصصين للتعامل مع قضية الإدمان والتعاطي أن الكلية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق خلال الفترة القادمة.

كما أشارالدكتور محمود عرفان الى دور كلية الخدمة الاجتماعية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان والتعاطي حيث يتعرض الشباب في مصر والذين هم أداة الأمة للتنمية والاعمار لحرب شرسة بكافة الوسائل للقضاء عليهم.

واستعرض الدكتور محمد شافعى مهام صندوق مكافحة الإدمان واستعداده للتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية بهدف القضاء على الإدمان مضيفا أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 16023 لتلقي حالات الادمان وان العلاج مجاني وفي سرية تامة معلنا أن الجامعة وافقت على تدشين خط ساخن لخدمة الطلاب وأبناء محافظة الفيوم لمكافحة الإدمان والتعاطي.

مشيرًا إن المبادرة تستمر على مدار ثلاثة أيام بكليات التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والآداب تحت شعار انت اقوى من المخدرات بالتعاون مع الجامعة وسيتم فتح باب التطوع لطلاب الجامعة لتنفيذ المبادرة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية.

مبادرة أنت أقوى من المخدرات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم
مبادرة أنت أقوى من المخدرات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم
مبادرة أنت أقوى من المخدرات بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم
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