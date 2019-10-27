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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش العراقي بشأن مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:30 م
البغدادي
البغدادي
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أحمد قاسم

أصدر الجيش العراقي، منذ قليل، بيانًا عاجلًا أكد فيه أن عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، تمت بالتنسيق مع المخابرات العراقية والأمريكية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقًا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الارهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".


وأضاف: "وعلى إثرها نفذت قوة أمريكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، عملية عسكرية أدت إلى إبادة الإرهابي أبو بكر البغدادي ومن معه، وهذا نصر جديد يضاف إلى الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية البطلة".

واستهدفت عملية عسكرية أميركية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية، كما قال الرئيس ترامب.
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