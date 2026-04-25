برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة تجسد إرادة وصمود المصريين

أكد النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل واحدة من أعظم المحطات في تاريخ الدولة المصرية، لما تمثله من رمز للفخر الوطني والانتصار للإرادة المصرية التي لم تعرف المستحيل، مشددًا على أن هذا اليوم المجيد سيبقى شاهدًا على تضحيات أبطال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وقال "الشرقاوي" في تصريح صحفي له اليوم. إن الخامس والعشرين من أبريل ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو يوم لاستعادة الكبرياء الوطني وترسيخ معاني الانتماء والولاء، حيث نجحت مصر عبر مزيج فريد من القوة العسكرية والدبلوماسية الحكيمة في استرداد كامل أرض سيناء الغالية، بعد سنوات من الاحتلال، في ملحمة وطنية تدرس للأجيال.

وأضاف النائب، أن تحرير سيناء لم يكن فقط انتصارًا عسكريًا، بل كان نموذجًا متكاملًا لقدرة الدولة المصرية على إدارة الصراع بكفاءة، من خلال الجمع بين بطولات الجيش المصري على أرض المعركة، وحنكة القيادة السياسية في إدارة ملف المفاوضات، وهو ما يعكس قوة الدولة المصرية وصلابة مؤسساتها.

وأشار عبد الباسط الشرقاوي، إلى أن الدولة المصرية لم تتوقف عند حدود تحرير الأرض، بل انطلقت في مسيرة تنموية غير مسبوقة في شبه جزيرة سيناء، حيث شهدت المنطقة خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في المشروعات القومية، سواء في مجالات البنية التحتية أو الإسكان أو الزراعة أو الصناعة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأبناء سيناء، ودمجها بشكل كامل في جسد الوطن.

وأوضح "الشرقاوي" أن الحفاظ على سيناء وتنميتها يمثلان واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن تحريرها، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات على أرض سيناء يعكس رؤية استراتيجية واضحة للدولة المصرية، تستهدف تحويل سيناء إلى منطقة جذب للاستثمار والتنمية، بما يعزز من الأمن القومي المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.

كما وجه النائب تحية تقدير وإجلال إلى أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة الأرض والحفاظ عليها، مؤكدًا أن دماءهم الطاهرة ستظل منارة تهدي الأجيال القادمة وتلهمهم قيم التضحية والفداء من أجل الوطن.

ودعا الشرقاوى جموع الشعب المصري إلى استلهام روح النصر والعمل بجد واجتهاد من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة اليوم تتطلب تماسكًا وطنيًا واصطفافًا خلف القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وشدد النائب عبد الباسط الشرقاوي على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل مصدر إلهام لكل مصري، ودافعًا قويًا لمواصلة العمل من أجل رفعة الوطن، مشددًا على أن مصر ستبقى دائمًا قوية بأبنائها، قادرة على تجاوز التحديات وصناعة المستقبل بإرادة لا تنكسر.