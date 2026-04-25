25 أبريل في الذاكرة الوطنية.. على حفظي: ملحمة أكتوبر أعادت لمصر كرامتها

أكد اللواء أركان حرب على حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق مستشار مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أنه عندما نتذكر يوم 25 إبريل يحضر فى الذهن ملحمة أكتوبر.

وأضاف حفظي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه كان هناك تلاحم بين القيادة السياسية والجيش والشعب فى منطقة واحدة ولهم هدف واحد، موضحا أنه فى أعقاب 5 يونيو 67 عندما نجح المعادي لنا أنه يستولي على سيناء فى ستة أيام، معقبا: “أتذكر الرئيس جمال عبد الناصر أراد أن يتنحي إحساسا بالقصور فى المسئولية الذى نتج عنه فى 5 يونيو والشعب المصري رفض هذا وحددوا فيها الهدف وهو يجب إستعادة الأرض والكرامة مرة أخري مهما كانت التضحيات التي ستقوم بها مصر”.

وتابع: “نجحنا فى إستعادة الأرض والكرامة المصرية، وسيناء لها مكانة خاصة بالنسبة لنا كمصريين من حيث موقعها الإستراتيجية سواء الناحية الأمنية أو الحضرية أو الدينية، وبالتالي موقعها المتميز على مر التاريخ أوجد نوع من المسئولية الوطنية لنا كمصريين أنها حائط الدرع والدفاع الأساسي على مصر بإتجاه الشرق”.