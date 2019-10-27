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مرأة

بـ ظهر مكشوف وفستان أبيض.. إيمان العاصي تخطف قلوب متابعيها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة إيمان العاصي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت إيمان بإطلالة أوف وايت بفستان قصير وعليه شميز من نفس اللون، وعليه سليبر باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة بسيطة.  

وكتبت إيمان على الصورة قائلة: To anyone who’s feeling unloved today. I LOVE YOU ♥️وانهالت التعليقات عليها بالإعجاب علي اطلالاتها .
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