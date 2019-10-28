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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: سنلاحق خليفة البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي
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شريف سيد
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده ستراقب عن كثب من سيتسلم قيادة تنظيم داعش الإرهابي، خلفا لزعيمهم السابق أبو بكر البغدادي، الذي قتلته القوات الأمريكية.

وقال إسبر وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنراقب عن كثب تطور الأحداث. وعندما يظهر قائد جديد أو قادة جدد، سنتعقبهم"، مضيفا: "بلاده ستلاحق وتصطاد كل من سيخلف البغدادي".

ووصف إسبر مقتل البغدادي على يد القوات الأمريكية بالضربة الكبيرة للإرهابيين، معتبرا أنه كان الملهم لهم، ومؤسس التنظيم الإرهابي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهاب أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية على سوريا.
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