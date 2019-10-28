بمشاركة ممثلين من 140 دولة.. السيسي يشهد فعاليات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ.



ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019، ولأول مرة منذ 20 عاما، خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.



ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 متخصص من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

