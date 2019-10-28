Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يواصل التبجح..تركيا تطلب تحقيقا موسعا بشأن أبو بكر البغدادي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان

تواصل تركيا تبجحها أمام الأدلة الكاشفة على تورطها في علاقات مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث طالبت الرئاسة التركية بفتح تحقيق واسع بشأن تحركات زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي مؤخرا في إدلب قبل مقتله، وفي سوريا بشكل عام.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن مقتل البغدادي يعد نجاحا كبيرا بالنسبة لجميع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم، وخطوة مهمة لهزيمة داعش نهائيا.

وأضاف أن:"هناك ضرورة لفتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم داعش، داخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب، كما يتوجب محاسبة ومحاكمة من ساعد وساند وتعاون مع داعش وزعيمه".

وتبجح ألطون قائلا إن أنقرة لديها قلق إزاء الأنباء المتعلقة بعقد تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، تفاهمات مع داعش، والتهديدات النابعة من إطلاق الحزب سراح أسرى "داعش" المسجونين لديه، داعيا التحالف الدولي إلى منع هذه الخطوات.

وتجدر الإشارة إلأى أن القوات الكردية لعبت دورا محوريا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، في الوقت الذي كانت فيه الحدود التركية آمنة، وتمارس علاقات تجارية مع التنظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التليفزيون العراقي يؤكد مقتل البغدادي بمساعدة الاستخبارات العراقية

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

ترامب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

عملية قتل أبو بكر البغدادي تفضح العلاقة المشبوهة بين داعش وتركيا

ليست ضربة كبيرة.. أول تعليق من إيران على قتل أبو بكر البغدادي

ترشيحاتنا

سعود العتيبى يفطر قلوب السعوديين برحيله فى حادث سير.. تفاصيل

بعد انفصالهما.. معلومات عن شيماء فوزي زوجة عمرو سعد

في عيد الهالوين .. ابنة كايلي جينر تستنسخ إطلالة والدتها المثيرة

قلبك حديد..نجم الزمالك يوجه رسالة لـ محمد صلاح

رئيس هيئة البترول: الإعلان عن اكتشافين جديدين بالسويس وسيناء قريبا

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف وكتف.. هنادى مهنا بإطلالة أنثوية

نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى

شاهد.. عرض زواج رومانسي يتحول إلى موقف محرج