أردوغان يواصل التبجح..تركيا تطلب تحقيقا موسعا بشأن أبو بكر البغدادي



تواصل تركيا تبجحها أمام الأدلة الكاشفة على تورطها في علاقات مشبوهة مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث طالبت الرئاسة التركية بفتح تحقيق واسع بشأن تحركات زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي مؤخرا في إدلب قبل مقتله، وفي سوريا بشكل عام.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن مقتل البغدادي يعد نجاحا كبيرا بالنسبة لجميع عمليات مكافحة الإرهاب حول العالم، وخطوة مهمة لهزيمة داعش نهائيا.



وأضاف أن:"هناك ضرورة لفتح تحقيق واسع حول تحركات زعيم داعش، داخل سوريا عموما، ومؤخرا في إدلب، كما يتوجب محاسبة ومحاكمة من ساعد وساند وتعاون مع داعش وزعيمه".



وتبجح ألطون قائلا إن أنقرة لديها قلق إزاء الأنباء المتعلقة بعقد تنظيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، تفاهمات مع داعش، والتهديدات النابعة من إطلاق الحزب سراح أسرى "داعش" المسجونين لديه، داعيا التحالف الدولي إلى منع هذه الخطوات.



وتجدر الإشارة إلأى أن القوات الكردية لعبت دورا محوريا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، في الوقت الذي كانت فيه الحدود التركية آمنة، وتمارس علاقات تجارية مع التنظيم.

