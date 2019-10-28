جامعة حلوان تشارك في حفل ختام أسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول

اختتم أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول فعالياته التى أقيمت بجامعة أسوان تحت شعار ( أفريقيا . مصر . السلام )، والذي شارك فيه طلاب جامعة حلوان إلى جانب مشاركة طلاب آخرون من ممثلي ٢٢ دولة إفريقية، و ٢٢ جامعة، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام ٢٠١٩ .



شارك وفد جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بفعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقي الأول بجامعة أسوان بعدد ١٠ طلاب شاركوا في مسابقات متنوعة بمجالات العزف و الغناء و دورى المعلومات و قصص الخيال العلمي و المبادرات و الشطرنج و التصوير الضوئي و التصوير الزيتي و الافلام القصيره.



واستطاع طلاب جامعة حلوان تحقيق مراكز متقدمة خلال المسابقات التي أجريت، حيث حصل على المركز الأول في مجال العزف الفردى الطالب عبد الرحمن محمد محمد الفرقة الثالثة بكلية التمريض، وفاز بالمركز الثاني في مجال التصوير الضوئى الطالب مصطفى ياسين احمد الفرقة الرابعة بكلية الحقوق، كما حصل على المركز الثاني في مجال قصة الخيال العلمى الطالب محمود محمد عبد النعيم الفرقة الثالثة بكلية الطب، وحصد المركز الخامس في مسابقة الشطرنج كلا من الطالبين عبد الرحمن محمد صادق الفرقة الرابعة بكلية هندسة المطرية والطالب عبد الرحمن شاكر العوضي الفرقة الرابعة بكلية هندسة المطرية