أخبار النادي الأهلي.. العامري رئيسا بدلا من الخطيب.. وموعد الجمعية العمومية.. حارس جديد بالقلعة الحمراء

مجلس الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع الشيخ زايد
قرر مجلس إدارة الأهلي تحديد يوم 22 و23 نوفمبر المقبل للجمعية العمومية العادية لاعتماد الميزانية والحساب الختامي.
للمرة الأولى.. العامري رئيسا لـ الأهلي بسبب غياب الخطيب
بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع الشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة.
شريف إكرامي يؤدي جلسة في جيم الأهلي
أدى شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم اليوم بالإضافة إلي تدريبات خفيفة في ملعب التتش، وفقا للبرنامج الذي يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع بعض اللاعبين.
فايلر والجهاز الفنى يشاركون كلاعبين في تدريب الأهلي.. اعرف السبب
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق في التقسيمة الجماعية.
حارس مرمى جديد يظهر في مران الأهلي
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، مشاركة حمزة فتحي حارس مرمي فريق 2001.