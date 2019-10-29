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مرأة

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:08 ص
دوالي الساقين
دوالي الساقين
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشكلة دوالي الساقين التي أصبحت لا تقتصر على كبار السن فقط بل يصاب بها نسبة كبيرة من الشباب، وتظهر دوالي الساقين على هيئة أوردة منتفخة تحت سطح الجلد نتيجة عدم عمل هذه الأوردة بشكل صحيح .

سبب ظهور الدوالي :

هذه الأوردة تحتوي على صمامات باتجاه واحد يتدفق بها الدم وتعمل على إعادة ضخ الدم من أجزاء الجسم المختلفة الي القلب، لكن احيانا يحدث تراكم الدم في الأوردة مما يتسبب في انتفاخها فتحدث مشكلة الدوالي .

اعراض دوالي الساقين :

١_ الاحساس بآلام وثقل بالساق

٢_ ظهور أوردة كثيرة باللون الازرق أو الأحمر على الساق

٣_ الشعور بحكة في جلد الساقين

٤_ تورم في اسفل الساقين

٥_تشنجات العضلات
احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين
احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين
احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين
احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين
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