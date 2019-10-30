فيديوجراف| إنقاذ طفل سقط في بئر عمقه 100 قدم

نجحت جهود فرق الإنقاذ في الهند من انتشال الطفل سوجيت ويلسون الذي يبلغ من العمر عامين حيث ظل عالقا طيلة يومين في بئر مكشوف بعمق 100 قدم.



سقط الطفل أثناء اللعب في قريته «نادوكاتوباتي» بمقاطعة تاميل الهندية، وحاولت فرق الإنقاذ منذ سقوطه، يوم الجمعة الماضي، استخراجه وفشلت.



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