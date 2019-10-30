Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| إنقاذ طفل سقط في بئر عمقه 100 قدم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
نجحت جهود فرق الإنقاذ في الهند من انتشال الطفل سوجيت ويلسون الذي يبلغ من العمر عامين حيث ظل عالقا طيلة يومين في بئر مكشوف بعمق 100 قدم.

سقط الطفل أثناء اللعب في قريته «نادوكاتوباتي» بمقاطعة تاميل الهندية، وحاولت فرق الإنقاذ منذ سقوطه، يوم الجمعة الماضي، استخراجه وفشلت.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| يعالج تأخر الحمل.. 10 فوائد للأناناس لن تتوقعها

إنقاذ رضيعة بعد سقوطها فى بئر عميق بـ الأرجنتين.. فيديو

فيديوجراف| غادة عادل تسخر من ابنها بسبب إطلالتها

الأمل مستمر.. عملية إنقاذ طفل سقط فى بئر على عمق 70 مترًا.. فيديو

صراع مع الزمن .. قوات إغاثة تحاول إنقاذ طفل سقط في بئر عميق لمدة 72 ساعة

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد فيديو اعتداء شقيقة زينة عليه.. أول ظهور لـ أحمد عز

شركة طيران شهيرة في مأزق.. مراحيض الطائرات بها كاميرات مراقبة

شاهد "لي لي" ابنة أحمد حلمي والفرق بين الصورتين 13 عاما

هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

كلام نهائي.. مرتضى منصور يعلن انطلاق قناة الزمالك في هذا الموعد

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها